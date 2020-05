Scott Pilgrim VS The World: artista posta fan art vecchio stile

Scott Pilgrim VS The World potrà anche essere stato ormai depennato da qualsiasi marketplace (si tratta di un titolo di quasi 10 anni fa, di cui potete leggere qui la nostra recensione dell’epoca), ma di sicuro continua a vivere nel cuore di ogni appassionato che è stato abbastanza fortunato da poter giocare al titolo almeno una volta nella vita. E, fra questi, possiamo e dobbiamo annoverare quello di questi artisti che ci offrono la loro visione del gioco tramite delle impeccabili fan art.

Uno di loro, Persona, ha recentemente pubblicato sul suo profilo Twitter alcune grafiche old style con protagonista proprio l’universo di Scott. Per chi non lo sapesse, Jonathan Kim, vero nome dell’artista, è attualmente un Senior Animator presso la Lab Zero Games, oltre ad aver lavorato anche su Indivisible e Skullgirls.

I nuovi rumor indicherebbero che Ubisoft sia al lavoro per riportare in auge il franchise, dopo che già anche il film per celebrare il decennale era stato annunciato. Noi, per ora vi lasciamo con la fan art realizzata da Persona:

RE: Scott Pilgrim game talk, I have a bunch of concept & production art I made for the game over on my old tumblr here: https://t.co/yT3kLmwtdE

I need to update it with more production material before I lose it all 🤔 pic.twitter.com/yUf9NIPrls

— Persona 😎 (@personasama) May 21, 2020