Secretlab ritorna come sponsor per StarLeague 5 del Team Liquid

Con il Team Liquid, StarLeague 5 (TSL 5) che ritorna dopo una pausa di otto anni, Secretlab tornerà come sostenitore e sponsor. Iniziato dal Team Liquid nel 2008 per StarCraft: Brood War , TSL 5 si svolgerà dal 16 maggio al 7 giugno 2020. L’ultimo torneo si è tenuto nel 2012. Secretlab si unirà agli sponsor Shopify , Twitch e Ting, lavorando con il Team Liquid per supportare la comunità di StarCraft II (SC2) attraverso il TSL.

Come parte dell’accordo di sponsorizzazione, Secretlab e Team Liquid ospiteranno un concorso speciale, in cui il vincitore si allontanerà con una sedia da gioco Secretlab Team Liquid Edition. Il vincitore sarà annunciato durante l’ultimo fine settimana di TSL 5, 6-7 giugno.

Il torneo vedrà un montepremi totale di $ 30K USD e presenterà talenti in onda come Kevin “RotterdaM” van der Kooi, Jonathon “Wardi” Ward e Jessica “ZombieGrub” Chernega, con Sean “Day [9]” Plott come ospite speciale.