Team Secret firma accordo con Huya

Team Secret ha firmato un accordo pluriennale di sponsorizzazione e streaming del marchio con Huya , una delle più grandi piattaforme di gioco OTT in Cina.

L’accordo vedrà i giocatori professionisti del Team Secret fare il tifo per Huya e impegnarsi in altre iniziative di attivazione dei contenuti, mentre l’organizzazione riceve capacità di marketing e promozionali in Cina.

I termini finanziari non sono stati resi noti.

Insieme alla sua squadra Dota 2 , che ha vinto cinque campionati maggiori fino ad oggi, Team Secret partecipa a Rainbow Six Siege e Fortnite , tra gli altri giochi. È l’ultimo team di Esport al di fuori della Cina ad aver collaborato con Huya, tra cui il Team Liquid e Griffin .

Huya ha recentemente aggiunto l’ex partner PWC di Hong Kong e Cina Tsang Wah Kwong al suo consiglio di amministrazione e ha riportato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre del 2020 con ricavi netti di $ 338 milioni di USD e un utile di $ 24 milioni.