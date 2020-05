Mike Mignola disegna Pokemon su Twitter

Mike Mignola, celeberrimo creatore di Hellboy, ha preso la recente abitudine di postare sul proprio profilo Twitter alcuni sketch di sua creazione, ed ovviamente si tratta di lavori di tutto rispetto, a dir poco fenomenali. Ma da qualche giorno ha cominciato a postare alcuni schizzi con protagonisti i mostriciattoli più famosi del gaming, per l’appunto i Pokemon. E dobbiamo ammettere che vedere il suo tratto su di loro, ci dà la sensazione di qualcosa che non dovrebbe funzionare, ma che in qualche modo lo fa:

And that's about enough of that.

Went pretty far down that road–Need to get back to my own planet for a while. #pokemon #pikachu pic.twitter.com/xC6ssxiLWg — Mike Mignola (@artofmmignola) May 19, 2020

Le interpretazioni di Mignola sono davvero uniche, riuscendo a fondere il suo stile distintivo con i graziosi design dei Pokemon in un modo sorprendentemente avvincente. Anche se nell’ultimo post dice di averne abbastanza, di certo non ci dispiacerebbe vederne di più in futuro se avesse mai intenzione di tornarci.

Spostando il discorso sul franchise di Nintendo, è stato rivelato che Pokemon Spada e Scudo ha venduto oltre 16 milioni di copie dalla sua uscita di novembre, diventando il culmine di un anno fiscale già molto forte per l’azienda. Due nuove espansioni per i giochi della linea principale, chiamate Isle of Armor e Crown Tundra, sono stati già annunciati con molti dettagli. Il primo verrà lanciato a Giugno 2020 e il secondo nell’autunno 2020.