L’ex COO di ESL UK lancia Promod Esports

Promod Esports, un’agenzia chiavi in ​​mano per soluzioni di Esports, lanciata ufficialmente oggi offre gestione dei progetti, servizi di trasmissione in diretta e consulenza sugli Esport.

L’agenzia è stata fondata da Rob Black, ex COO di ESL UK. Attualmente autofinanziata, la società si rivolge sia ai proprietari di IP endemici che non endemici nello spazio degli Esports, inclusi editori e marchi di giochi. Il suo team di sei persone comprende personale con esperienza nella gestione dei progetti, nella trasmissione e nella gestione degli eventi negli Esport.

Prendendo il nome da una mod Call of Duty competitiva dei primi anni 2000, Promod ha già prodotto impegni di trasmissione a distanza nel Regno Unito per National Student Esports, ESL Premiership e il torneo UEFA eEURO 2020 FIFA.