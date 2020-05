Ghost Of Tsushima sarà un titolo difficile

The Last Of Us Part II e Ghost of Tsushima sono, in pratica, gli ultimi grossi titoli della quasi vecchia generazione. Abbiamo recentemente visto lo State Of Play dell’ultimo titolo della Sucker Punch e, secondo il Game Director, oltre quello già visto, ci si potrà aspettare una difficoltà di tutto rispetto per l’opera sopracitata. In una intervista con IGN, Nate Fox, attuale game director, ha illustrato il collegamento tra combattimento e sopravvivenza quando si fronteggiano numerosi nemici.

Stiamo cercando di fondare l’intero gioco su quel collegamento, a rigor di logica un paio di fendenti da parte del nemico manderà K.O il protagonista. Abbiamo tutti visto un film con dei samurai e tutti abbiamo notato che la gente và giù con uno o due colpi ed è proprio quello che stiamo cercando di dare al giocatore. Sconfiggere i Mongoli sarà sì complicato, ma sarà quella difficoltà che farà sì di rendere il combattimento vivo e la vittoria premiata. Non puoi semplicemente buttarti in un accampamento e combattere cinque persone allo stesso tempo. Verresti raggirato e moriresti.

Durante la stessa intervista, il Creative Director,Jason Connell, si è fatto avanti dicendo che anche i duelli uno contro uno tra samurai, faranno la loro parte:

Una delle cose che non abbiamo mostrato durante lo State Of Play e che avrei voluto mostrassero, è la meccanica del duello contro altri spadaccini. La classica roba da samurai, insomma. Questi combattimenti sono estremamente difficili. Sono guidati dalla personalità e terminano nel modo più cinematografico possibile, ma che si rifà anche al fantasy. Devi necessariamente studiare il tuo nemico e capire come agiranno, per poter vincere.

L’anno scorso si è avuto un “piccolo” dibattito sulla difficoltà di Sekiro Shadows Die Twice e di come ci fossero ben pochi modi per avanzare durante la storia. Potrebbe essere anche la sorte del titolo di casa Sucker Punch ma non dovreste avere molto di cui preoccuparvi. Parlando ai microfoni di Gamespot, Chris Zimmerman, co-fondatore di Sucker Punch stessa, ha dichiarato che ci saranno differenti livelli di difficoltà per tutti i tipi di giocatore:

Ci sarà gente che sicuramente vorrà godersi un gioco in un modo diverso rispetto a coloro che, ad esempio, hanno sempre voluto giocare ad un videogioco con combattimenti a base di katana, il chè li porta verso un pensiero di gioco differente, gettandosi sulla sfida personale, disciplina, pratica e precisione.Questo è quello che si aspetterebbero da un samurai ed è quello che il gioco dovrebbe portar loro.

Approfittiamo per ricordarvi che Ghost OF Tsushima sarà disponibile il 17 Luglio su Playstation 4. Per più informazioni potete andere su questo link per la pagina principale.