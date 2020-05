Wasteland 3: nuovo Dev Diary introduce storia, personaggi e mondo di gioco

Alla fine di quest’anno potremo finalmente mettere le mani su Wasteland 3. Recentemente il titolo di InXile Entertainment è stato protagonista del suo primo Dev Diary in cui ha parlato di scelte e personalizzazione. Ora è il turno di un secondo video riguardo storia, personaggi e mondo di gioco.

Il boss di InXile Entertainment Brian Fargo e il senior writer Nathan Long, ci introducono alla storia, quella storia in cui i Ranger sono al limite e devono nuclearizzare la loro stessa base per distruggere una IA. Si ritrovano così in Colorado aiutati dal “Patriarca“, un personaggio cche sembra dettar legge sull’intera zona.

Ma attenzione, non saremo gli unici personaggi “strani” dell’area, dato che il gioco stesso ne avrà a bizzeffe, come Nancy Reliance, figura che guida un culto deovto al presidente Ronald Regan, pregandolo come fosse una divinità. Tutto questo avrà luogo in una Colorado innevata con la storia che potrà diramarsi in più vie. Date pure un’occhiata al video qui sotto mentre vi lasciamo al link del sito ufficiale di InXile Entertainment per info sul pre-order, ricordandovi che il titolo sarà disponibile il 28 Agosto.