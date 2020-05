Bloodstained Ritual Of The Night: ultimo aggiornamento disponibile su Switch

Come vi avevamo già anticipato qui, Bloodstained Ritual Of The Night ha ricevuto l’ultimo aggiornamento disponibile anche su Nintendo Switch. Stiamo parlando dell’update che va ad aggiungere il nuovo personaggio giocabile Zangetsu e la nuova meccanica Randomizer. A questo link potrete avere poù informazioni riguardo le nuove feature inserite sulla versione Switch e approfittiamo per ricordarvi che il titolo di Art Play è disponibile per Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 4 e PC tramite Steam.