The Ascent: sviluppare su Xbox Series X è facile, secondo gli sviluppatori

Secondo Neon Giant, software house al lavoro su The Ascent, ha rivelato alcune informazioni decisamente interessanti su Xbox Series X, console next-gen di Microsoft. Ebbene, secondo quanto rivelato dallo studio ai microfoni di EDGE durante una recente intervista, sviluppare sulla macchina del colosso Redmond è stato piuttosto semplice.

Incredibilmente l’aggiunta di una piattaforma next-gen non ha mandato all’aria i nostri processi di sviluppo. Non è come ai vecchi tempi in cui si riceveva una scatola misteriosa con un manuale scritto in una lingua diversa e si doveva chiamare una linea di supporto

Microsoft è molto aperta e accessibile. Voglio dire, Tor ha lavorato su non so quanti hardware sino ad oggi, quindi abbiamo visto passare diverse generazioni di console e le cose si fanno sempre migliori. Microsoft sa che cosa serve per fare un gioco sui propri hardware, quindi sono preparati, tutti gli strumenti sono a disposizione. Vent’anni fa, uno studio Indie di 11 persone non avrebbe potuto realizzare quello che noi stiamo facendo oggi.