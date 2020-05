NetherRealm Studios avrebbe dei nuovi progetti in cantiere

NetherRealm Studios, software house responsabile della realizzazione di giochi come Mortal Kombat e Injustice, ha appena rivelato delle notizie parecchio interessanti che riguardano principalmente il futuro dell’azienda. Intervistato da Geoff Keighley, Ed Boon, Creative Director presso la compagnia, rivela che l’azienda è al lavoro su nuovi progetti ancora non annunciati.

Ecco le sue parole:

Mortal Kombat è diventato come una cosa basilare, quasi da Marvel. Non ti aspetti che l’ultimo film della Marvel esca, continueranno ad uscire. Anche se siamo stati in grado di toglierci altre soddisfazioni, sai, facendo giochi di Injustice e cose del genere, e abbiamo altre cose in cantiere, ma è sempre bello fare i giochi di Mortal Kombat. Soprattutto quando i giocatori li hanno abbracciati così come sono. Se mi aveste detto che questo sarebbe stato il nostro gioco Mortal Kombat, finora il più venduto tra tutti, 20 anni dopo, non ci avrei creduto. Il fatto che stiano andando bene come non hanno mai fatto è fantastico.