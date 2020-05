Il Solitario di Windows compie 30 anni, auguri

Quanti di voi anni fa hanno passato intere ore attaccati al PC a giocare al mitico Solitario? Erano i tempi in cui internet non era ancora nelle case di tutti e in molti non avevano neppure tante console con cui intrattenersi. Spesse volte invece, quando la connessione del proprio PC saltava per qualche per un po’, quel giochino era davvero utile per far passare il tempo. Sono passati ben 30 anni dalla sua prima apparizione.

In questo periodo infatti, il Solitario fece il suo debutto tramite il sistema operativo Windows 3.0: il gioco fu creato nel 1990 da uno stagista di Microsoft, tale Wes Cherry, a cui non fu riconosciuto (anche economico) alcun compenso economico per aver creato quell’intrattenimento che divenne apprezzato da tutti. Per tutti questi anni, il gioco di carte ha fatto compagnia a milioni di persone e ancora oggi è presente su Windows 10. Che dire se non… auguri!