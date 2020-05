HP annuncia la sua lineup di prodotti primaverile

HP ha introdotto oggi nuove aggiunte al suo portafoglio Personal Systems,

progettato per aiutare le persone a rimanere produttive sia che continuino a lavorare da casa o che si preparino a tornare in ufficio. Oggi più che mai, la forza lavoro ha bisogno della tecnologia e degli strumenti giusti per rimanere produttiva. Ecco le dichiarazioni di Alex Cho, Presidente di HP:

Quando sperimentiamo una nuova normalità che offusca la realtà tra la vita e il lavoro, è chiaro che il PC è essenziale,

permettendoci di lavorare, vivere, imparare, collaborare e creare a prescindere dalla distanza. L’attuale linea di prodotti innovativi, il nostro più grande lancio commerciale di prodotti

di sempre, compresa la prossima generazione di PC e desktop Elite, i primi monitor ergonomici al mondo con

sempre a luce blu bassa, e la più luminosa stazione di lavoro mobile da 14 pollici al mondo, insieme a un’area di lavoro dedicata a

servizi per migliorare le esperienze dei dipendenti a distanza, rafforza l’impegno di HP a dotare i lavoratori di

gli strumenti, la potenza e le prestazioni giuste per il lavoro finale da casa.

HP ha annunciato diverse novità per la lineup primaverile come ad esempio L’HP EliteBook x360 1030 G7 e l’HP EliteBook x360 1040 G7 sono portatili di qualità superiore, pari al 6,3%. Più piccoli rispetto alla generazione precedente e vantano un rapporto body ratio dell’89%. 9 I portatili sono dotati di processori Intel Core vPro a sei core della 10a generazione per il massimo prestazioni. L’HP EliteBook x360 1040 G7 ha una durata della batteria fino a 29 ore. 12 I PC HP EliteBook 805 G7 e HP EliteBook 800 G7 sono progettati per soddisfare le esigenze del multitasking.

I PC della serie HP EliteBook 805, alimentati da processori AMD Ryzen PRO con Radeon VEGA e sono i più sottili e leggeri notebook commerciali basati su AMD al mondo. La serie HP EliteBook 805 di HP EliteBook offre la più lunga durata della batteria al mondo basato su architettura AMD notebook per gli affari. 16 L’HP EliteBook 835 G7 ha una durata della batteria di 24 ore. I PC HP EliteBook serie 800 G7, alimentati fino alla decima generazione di Intel Core vPro a sei core della decima generazione di processori, offrono l’eccezionale combinazione di prestazioni reattive, connettività e velocità che permette agli utenti di lanciare, creare e connettersi in modo rapido e affidabile.

L’HP EliteBook 830 G7 arriva fino a 23 ore e 15 minuti di durata della batteria.

L’HP EliteBook x360 830 G7 è alimentato da processori Intel Core vPro a sei core fino alla decima generazione, il portatile si adatta al modo in cui gli utenti creano, si collegano e collaborano a 360 gradi.

Il PC fisso HP EliteOne 800 G6 è il più potente desktop commerciale al mondo

alimentato da Processori Intel Core di decima generazione con uno schermo diagonale da 23,8″ o 27″ in un profilo sottile e sofisticato design per chi è in prima linea nel mondo degli affari. In combinazione con NVIDIA GeForce RTX 2070 opzionale

SUPER graphics, è il primo deskotop VR commerciale al mondo ed è dotato di micro-bordo su tre lati e supporta diverse opzioni di supporto per adattarsi ai

stili di lavori. Il G6 Desktop HP Collaboration con Zoom Rooms è una soluzione integrata con uno Zoom dedicato.

Con il 54% delle aziende che prevedono di tagliare di nuovo in viaggio in modo permanente a causa della pandemia, Zoom rende facile la partecipazione alle riunioni con un solo tocco di partenza e partecipare a una videochiamata faccia a faccia senza bisogno di portare con sé le cuffie. Funziona Windows 10 IoT e dispone di una fotocamera pop-up da 5MP con un ampio angolo di visione di 88 gradi, integrata

altoparlanti e microfoni per facilitare la collaborazione e le conversazioni video.

La serie HP EliteDesk 800 G6 consente agli utenti di sperimentare una produttività di classe enterprise, oltre ad affidabilità, sicurezza e gestibilità leader del settore nella scelta dei fattori di forma.

L’HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini PC è il più piccolo e potente Ultra Small del mondo.

Il PC HP EliteDesk 800 G6 Small Form Factor è il PC con le più alte prestazioni al mondo e il più.

Il PC HP EliteDesk 800 G6 Tower PC è il più performante al mondo e il più espandibile.

HP ha anche annunciato la serie HP ProDesk 600 G6 e la serie HP ProDesk 400 con una riprogettazione completa e opzioni versatili con design più silenziosi ed efficienti dal punto di vista energetico per le aziende in crescita.

il PC portatile ZBook Firefly G7 permette agli utenti di potenza, creativi, e gli studenti di STEAM per rimanere produttivi in movimento con l’affidabilità caratteristiche di sicurezza leader del settore e un display più grande e luminoso. Lo ZBook Firefly 14 è la più piccola e leggera workstation mobile al mondo. È più piccola dell’8,8% e del 5,2% più leggero rispetto alla generazione precedente e ha un rapporto boty ratio dell’84%. Come parte delle postazioni di lavoro mobili più sicure al mondo protegge istantaneamente contro l’hacking visivo.

Lo ZBook Firefly 15 è la più leggera workstation mobile da 15″ di HP. È più piccola del 9,5% e più piccola dell’1,8%. più leggera rispetto alla generazione precedente e ha un rapporto body ratio fino all’86%. Di seguito, vi proponiamo i nuovi monitor annunciati da HP: