Lost: alcuni attori tornerebbero per un eventuale reboot

Il 23 maggio di dieci anni fa andava in onda l’ultimo episodio di Lost, serie televisiva ideata da Damon Lindelof, J.J. Abrams e Jeffrey Lieber, che ha cambiato completamente il modo di realizzazione opere televisive, prendendo come un modello uno show leggendario come Twin Peaks. Dopo tutto questo tempo, il finale è ancora dibattuto dai fan, molti dei quali lo considerano perfetto, mentre altri nutrono qualche riserva su quanto accaduto nella conclusione.

Lost: il cast

Qualche ora fa, il sito The Independent, in occasione dell’evento sopracitato, ha intervista alcuni dei membri del cast dell’opera, tra i quali figurano Nestor Carbonell (che ha interpretato Richard) e Henry Ian Cusick (che ha prestato il volto a Desmond). Entrambi hanno dichiarato che sarebbe intenzionati a partecipare se un eventuale reboot di Lost fosse prodotto, e se il primo sottolinea che sarebbe “veramente figo ritornare”, il secondo ha palesato il desiderio di ricoprire nuovamente il ruolo che gli ha cambiato la carriera. Per altre notizie del mondo cinematografico e seriale, vi invitiamo a seguire la nostra sezione Movies.