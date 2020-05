Godzilla vs. Kong: il film potrebbe essere stato slittato a maggio 2021

Godzilla vs. Kong è il prossimo monster movie che arriverà in sala dopo Godzilla: King of the Monsters. L’opera, che sarà diretta da Adam Wingard (The Guest, Blair Witch) e scritta da Eric Pearson e Max Borenstein, come vi abbiamo informato tempo fa, è stato slittato, con un’uscita prevista per il 20 novembre 2020.

Godzilla vs. Kong: le novità

Questo però è cambiato nuovamente. Infatti il sito Comic Book ha riportato la notizia che il libro dietro le quinte della realizzazione sarà rilasciato a maggio e questo potrebbe implicitamente portare a pensare che forse anche la pellicola avrà un ulteriore ritardo sulla tabella di marcia. Non appena sapremo qualcosa, vi aggiorneremo in merito.