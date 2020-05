Metroid Prime Trilogy uscirà a giugno, secondo un retailer svedese

Ci sono ormai molti rumor che indicano l’imminente lancio di Metroid Prime Trilogy, tra cui le parole di Liam Robertson di alcuni giorni fa. Non c’è ancora nessuna novità da parte di Nintendo, ma il retailer svedese Inet ha recentemente aggiunto la collezione al proprio catalogo – indicandone anche la data di uscita. L’articolo è stato poi velocemente rimosso, ma non abbastanza da impedire alla rete di diffondere la notizia. Non possiamo certo essere sicuri che si tratti della finestra di lancio ufficiale, vista anche la mancanza di conferme da parte del publisher, ma intanto diamole un’occhiata.

Secondo Inet, Metroid Prime Trilogy verrà lanciato su Nintendo Switch il 19 giugno. Non si tratta del primo negozio a dare informazioni sulla trilogia di titoli: se vi ricordate, già lo scorso anno Best Buy aveva previsto il suo arrivo, assieme a Persona 5 e The Legend of Zelda: A Link to The Past. Questi ultimi due rumor sono poi stati confermati nel tempo, e chi ci dice che non potrebbe accadere lo stesso anche con i giochi di Samus Aran? Qualunque sia la verità, non manca molto per scoprirla.