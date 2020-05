ScacciaRischi: ecco quando si svolgerà la finale delle olimpiadi della prevenzione

È partita l’ultima fase de Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione, il progetto promosso dall’Inail Puglia e dall’Assessorato alla Promozione della Salute della Regione Puglia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, per promuovere la cultura della salute e della sicurezza tra gli studenti.

La finale, in seguito alle modifiche al regolamento disposte in ottemperanza alle misure preventive anti Covid-19, quest’anno si svolgerà in remoto nei giorni 27 e 28 maggio. Più di 10mila studenti partecipanti all’iniziativa, saranno in dieci, cinque per le scuole primarie e cinque per le secondarie di primo grado, a sfidarsi virtualmente in una “final special edition” del videogioco, arricchito di contenuti relativi alla prevenzione del coronavirus.

La sfida, poi, proseguirà sino al 7 giugno sui social dove i finalisti potranno aumentare il punteggio ottenuto col videogame grazie ai like ottenuti dal proprio video di presentazione. Tutti i video saranno pubblicati sulla pagina Facebook Gli ScacciaRischi: le finali delle olimpiadi della prevenzione, e per ogni mi piace sarà attribuito un bonus di 5 punti.

La classifica generale sarà elaborata sommando il punteggio massimo conseguito nel videogame e i punti ottenuti mediante i like sui video e ai vincitori saranno assegnati premi in denaro da destinare al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici.

Ecco le parole di Giuseppe Gigante, Direttore Regionale Inail Puglia:

Nonostante la chiusura delle scuole, abbiamo fortemente voluto portare a termine il progetto cercando di sperimentare innovazioni che ci consentissero di rispondere e adattarci alla fase emergenziale che stiamo vivendo. Abbiamo, quindi, modificato il regolamento e previsto una nuova versione del videogame con contenuti specifici, sia nel gameplay che nei secur quiz sulla prevenzione dal Covid19. Attraverso il voto social, poi, vogliamo ampliare la partecipazione all’iniziativa poiché i temi della prevenzione e della sicurezza, oggi più che mai, in maniera resiliente devono essere la parola d’ordine per tutte le componenti sociali.

In seguito, è intervenuto Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia: