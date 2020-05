eFootball PES 2020: Italia campione d’Europa

In questo fine settimana si è svolto il primo torneo ufficiale targato UEFA di eFootball PES 2020, dove l’Italia è riuscita ad avere la meglio su altri 15 paesi finalisti, questo il comunicato:

“Posticipato di un anno l’Europeo di calcio per l’emergenza Covid-19, l’Italia può intanto festeggiare il successo nel torneo virtuale che in questo week end ha visto affrontarsi online le 16 nazionali finaliste. Merito dei quattro eplayer azzurri – Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu – protagonisti di una cavalcata trionfale suggellata dal successo in finale sulla Serbia, già battuta nella fase a gironi.

A regalare il primo titolo della sua giovane storia all’Italia sono state le vittorie di Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu su ‘roksaczv22’ (4-2 con tripletta di Immobile e gol di Quagliarella), di Nicola ‘nicaldan’ Lillo su ‘roksaczv22’ (1-0, gol partita di Immobile) e quella decisiva di Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi su ‘Kepa_PFC’, 2-1 con il gol di Lorenzo Insigne allo scadere a decidere un match tiratissimo, che ha reso ininfluente la sconfitta di Rosario ‘Npk_02’ Accurso.”

I complimenti per i quattro E-player azzurri arrivano anche, direttamente sul sito della FIGC, da parte di due protagonisti della nazionale italiana, come Giorgio Chiellini e Lorenzo Insigne.

Questi i risultati delle partite:

Quarti di finale

Olanda-Romania 1-2

Spagna-Serbia 1-2

ITALIA-Israele 2-0

Francia-Croazia 2-0

Semifinali

ITALIA-Francia 2-0

Serbia-Romania 2-1

Finale

ITALIA-Serbia 3-1

Qui sotto invece l’intera fase finale del torneo europeo di eFootball PES 2020 pubblicata sul canale YouTube ufficiale dl calcistico Konami.