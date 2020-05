Fall Guys Ultimate Knockout: il nuovo dev diary è sulla personalizzazione

A inizio maggio vi avevamo parato della beta di Fall Guys Ultimate Knockout, un particolare titolo in cui 100 giocatori si sfidano in una battaglia a ostacoli dove un solo uno di loro arriva fino alla fine vincendo. Poco fa il publisher Devolver Digital ha rilasciato il terzo filmato del format Behind the Stumbles, che analizza la personalizzazione dei personaggi partendo dallo sviluppo.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Fall Guys Ultimate Knockout uscirà durante quest’estate su PC e PlayStation 4.