Stellaris Console Edition: in arrivo la copia fisica

Paradox Interactive e Koch Media puntano a conquiste più lontane con l’ RTS del 2016 Stellaris, riconosciuto dai fan per la sua enorme mole di contenuti generati proceduralmente, le infinite razze possibili e le innumerevoli galassie. Dal 9 Giugno, i giocatori console (di cui ricordiamo l’uscita dell’ Expansion Pass 2 in questo articolo) che vorranno avere questo gioiellino esposto sul proprio scaffale anzichè in una libreria digitale, potranno trovare la copia fisica del titolo presso retailer selezionati in Europa, oltre che in Australia e Nuova Zelanda. Ciò è stato possibile grazie alla lunga partnership tra Koch Media e Paradox Interactive.

La copia fisica del titolo sarà quindi disponibile dal 9 Giugno per Xbox One, Xbox One X e Playstation 4. Il famosissimo RTS ha su console un’interfaccia utente riprogettata, ovviamente dovuto al fatto che il ha avuto vita su PC in primis. Per il resto, la Console Edition avrà lo stesso gameplay strategico e profondo, con un incredibile storytelling. Vi riportiamo in calce alla notizia le caratteristiche principali di Stellaris Console Edition, mentre qui è possibile andare al sito della Paradox Interactive per maggiori informazioni:

Caratteristiche di Stellaris: Console Edition: