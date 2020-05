Xenoblade Chronicles Definitive Edition avrà la Modalità Esperto

Mancano ormai solo quattro giorni al lancio di Xenoblade Chronicles Definitive Edition della Monolith Soft, ma lo sviluppatore ha deciso di rilasciare ancora nuovi dettagli. Sulla pagina Twitter ufficiale infatti, viene spiegata in dettaglio la Modalità Esperto, che consente agli utenti di rendere il loro gioco molto più difficile. Grazie alla Modalità Esperto, sarà possibile distribuire i punti EXP come si preferisce.

Questo significa poter rendere alcuni personaggi più forti e altri più deboli. Si potrà anche semplicemente abbassare il livello di tutti e vedere fino a che punto possono arrivare durante il gioco. Vi diamo un piccolo avvertimento: potrebbe essere una faticaccia, soprattutto perché i livelli dei nemici non si adegueranno ai vostri.

Un altro aspetto interessante di questa modalità è il livellamento dei personaggi, che consente di consolidare gli EXP. Questo è solo l’ennesimo aspetto della personalizzazione possibile, e potrebbe essere utile, ad esempio, per vedere se riuscite a sconfiggere un boss specifico mentre siete più deboli. Sicuramente può dare una possibilità in più per chi è già esperto di divertirsi ad affrontare nemici fruttando tutte le loro abilità.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition verrà lanciato il 29 maggio per Nintendo Switch. Contiene contenuti aggiuntivi in ​​Future Connected, un capitolo completamente nuovo che si svolge un anno dopo la fine degli eventi del gioco principale, che avrà uno dei personaggi giocabili, Melia, come protagonista e che aggiungerà circa 15 a 20 ore di nuovo gameplay.