Classifica italiana: NBA 2k20 in prima posizione

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 20 di questo 2020, dall’11 al 17 maggio. In testa alla classifica si piazza NBA 2k20, in version PlayStation 4, grazie anche ai forti sconti avuti in questo periodo. La top 3 console ancora una volta coincide con la top 3 generale, con FIFA 20 (PS4) secondo e Grand Theft Auto V (PS4) terzo. Rispetto alla scorsa settima, Animal Crossing: New Horizons scivola fuori dal podio.

Per quanto riguarda invece la classifica PC, in testa non c’è più la sorpresa Flora’s Fruit Farm, ma Tekken 7. Qui sotto potete vedere i riquadri con le top 3.