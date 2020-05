The Division 2: il nuovo aggiornamento è disponibile sul PTS

Sembra che qualcosa bolli in pentola negli studi Massive Entertainment, software house conosciuta per aver dato alla luce il recente The Division 2, sparatutto online in terza persona disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Ebbene, parlando sempre della produzione in questione, l’azienda ha reso disponibile sul Public Test Server (PTS) il nuovo aggiornamento, grazie al quale punta a diverse migliorie riguardanti l’esperienza di gioco.

Secondo quanto appreso nelle ultime ore, l’update si focalizza principalmente a rendere meno frustante alcuni drop in The Division 2, poiché è stato sensibilmente migliorato il loot, soprattutto se i giocatori si caleranno in alcune specifiche attività nelle difficoltà più elevate. Inoltre, sistemati anche alcuni buff legate alle armi da fuoco esotiche e modificate alcune caratteristiche.