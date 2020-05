Wasteland 3: ecco il video del secondo dev diary

Ieri vi abbiamo parlato in dettaglio del secondo development diary di Wasteland 3, che parla del mondo, della storia e dei personaggi con Brian Fargo, capo dello studio inXile Entertainment e Nathan Long, sceneggiatore senior di Wasteland 3. Il titolo uscirà per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e GOG il 28 agosto. Oggi vi mostriamo il video con tutti i dettagli.

“In Wasteland 3 prendi il comando di una squadra di Desert Ranger, uomini e donne in un mondo post-nucleare, cercando di ricostruire la società dalle ceneri. Più di un secolo dopo la caduta delle bombe, stai combattendo una battaglia persa per mantenere viva la tua amata Arizona, quando le autoproclamate radio del Patriarca di Colorado ti promettono aiuto se farai un lavoro che può affidare soltanto ad un estraneo: salvare la sua terra dalle ambizioni dei suoi tre figli assetati di sangue. Sei spedito in una ricerca disperata attraverso i deserti infuocati e le montagne innevate per iniziare da zero, costruire una nuova base, trovare un veicolo adatto alla neve, addestrare nuove reclute e combattere rifiuti ostili. Nel frattempo, dovrai decidere a chi affidarti in questa terra lacerata dalla corruzione, dagli intrighi, dalle fazioni in guerra, dai cultisti impazziti, dalle bande spietate e dalle aspre rivalità tra fratelli. Costruisci una reputazione per te stesso prendendo decisioni che avranno un profondo impatto su Colorado, i suoi abitanti e la storia che vivi. Sarai il salvatore di Colorado o il suo peggior incubo?”