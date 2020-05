Marvel’s Spider-Man: possibile offerta del prossimo Playstation Plus?

Come tutti ben sappiamo, ogni mese il Playstation Plus prende per un giorno le vesti da protagonista in ogni rivista. E’ arrivato anche oggi quel momento. A quanto pare, l’edizione standard del titolo da record di Insomniac Games, Marvel’s Spider-Man, è stato listato sul Playstation Store come gratuito. Ciò potrebbe voler dire, magari, che uno dei titoli di punta di questa gen potrebbe arrivare tra i giochi gratuiti di Giugno del servizio di Sony? Fino ad ora però, quest’ultima non ha ancora dichiarato nulla ufficialmente, quindi prendiamo con le pinze questa notizia, per il momento.

Entrando più nel dettaglio, il gioco è stato visto nella versione UK del Playstation Store ed è a prezzo intero finchè non lo si mette nel proprio carrello d’acquisto, il quale poi riporta alla scelta delle diverse edizioni. Difatti, la Digital Delux Edition è ancora segnata al prezzo di listino di £44,99 ma la Standard Edition è mostrata come gratuita con accanto il logo di Playstation Plus. Tale edizione è data, a prezzo scontato, a £7,99 invece della cifra di listino di £34,99.

Detto ciò potrebbe sembrar quasi sicura l’uscita del titolo come offerta gratuita per i possessori di Playstation Plus nel mese di Giugno, ricordiamo però che si tratta ancora di una fonte non del tutto attendibile. Per i più speranzosi, vi rimandiamo alla nostra recensione.