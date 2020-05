Sherlock Holmes Chapter One in arrivo per console e PC

La Frogwares ha annunciato oggi che Sherlock Holmes: Chapter One verrà lanciato nel 2021 per PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC. In Sherlock Holmes: Chapter One sarete Sherlock, un giovane di 21 anni brillante ma ribelle, che ha voglia di mettersi alla prova. Quando una vecchia ferita vi costringerà a tornare sulla costa mediterranea dove è morta vostra madre, arriverà l’occasione perfetta per farlo.

Ecco una prima panoramica del gioco.

“Nei panni di Sherlock, la tua eredità è scritta in base alle decisioni che prendi in questa avventura investigativa open world. L’inganno, la violenza e la deduzione sono solo alcune delle risorse del tuo arsenale: il tuo misterioso compagno e cassa di risonanza, Jon, è un’altra. Sia che tu scelga la forza bruta per risolvere i problemi o sia un passo avanti rispetto ai tuoi nemici usando il tuo ingegno per individuare i loro punti deboli, decidi che cosa richiede ogni situazione mentre affini le tue capacità investigative. È tempo di affrontare il tuo passato in modo da poter diventare la leggenda che sei destinato a essere.”

Funzionalità chiave

Nei panni di un giovane Sherlock sul precipizio dell’età adulta, guadagnerai la tua reputazione in un modo che nessun gioco o storia ha mai esplorato prima. Non abbiamo mai visto l’arroganza giovanile e l’ingenuità dell’uomo prima della leggenda: ora la stai vivendo.

Non sai mai da dove verrà il tuo prossimo indizio. Esplora e sfrutta l’intera città nella tua ricerca della verità, usando indizi, voci, travestimenti, etichette e prove imperniate per costruire un solido caso all’interno del tuo palazzo mentale.

Le armi potrebbero aiutarti in alcuni casi, ma hai qualcosa da dire anche con lo stile, e tu ne hai a palate. Individua i punti deboli dei nemici con le tue brillanti capacità di osservazione o sfrutta l’ambiente per mandare qualcuno al tappeto mantenendo le mani pulite.

Prima di John Watson, c’era un diverso Jon – il tuo migliore e unico amico. Ma chi è, davvero?

Ambientata nel XIX secolo, la vivace isola del Mediterraneo promette tutt’altro che un paradiso. La corruzione politica e il crimine corrono dilaganti mentre gli isolani si aggrappano alla tradizione ed evitano gli estranei, rendendo il tuo lavoro ancora più difficile.

Ci sono due lati in ogni storia e gli orgogliosi isolani hanno le loro idee su verità e giustizia. Sta a te decidere se scoprire la verità farà più male che bene, e come ciò modellerà l’uomo che diventerai.

Potete trovare ulteriori informazioni sui prossimi titoli next-gen sulla nostra pagina.