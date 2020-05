PlayStation 5: rumor sulla line up del lancio

La Sony non ha rivelato troppo sulla PlayStation 5. Secondo alcuni rumor, un evento per rivelare la console potrebbe avere luogo a giugno, ma non c’è ancora stata una dichiarazione ufficiale in merito. Durante la recente riunione sulla strategia aziendale, la Sony ha dichiarato di voler presentare presto una “gamma di titoli interessante”.

Quali titoli saranno rivelati rimane ancora un mistero, ma sembra che un suggerimento provenga da una fonte alquanto improbabile. Maximillian Dood, uno streamer e membro di lunga data della community di fighting game, ha parlato su Twitch di come la line-up di lancio della console sarebbe piena di titoli importanti. Ha notato che “loro” (che significa Sony) hanno lavorato sui giochi per molto tempo ed ha saputo, da alcuni amici del settore, di quanto sarà “grande” la line-up.

Recentemente si sono diffusi rumor su alcune rivelazioni pianificate da Sony, una delle quali è un reboot di Silent Hill sviluppato in collaborazione con Konami. Anche se non ne abbiamo sentito parlare molto, potrebbe essere presentato anche il prossimo remake di Bluepoint Games . Inoltre anche la Guerrilla Games è stata di recente oggetto di voci riguardo Horizon: Zero Dawn 2 in co-op. Le premesse sembrano ottime, vi terremo ovviamente aggiornati per tutte le novità, inoltre potete trovare ulteriori informazioni sulle ultime dichiarazioni della Sony riguardo alla PlayStation 5 sul nostro sito.