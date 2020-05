Annunciato lo State of Play dedicato a The Last of Us Part II

Manca meno di un mese per mettere le mani su uno dei titoli più promettenti ed attesi dell’anno in corso, stiamo parlando di The Last of Us Part II, esclusiva PlayStation 4 che raggiungerà gli scaffali dei negozi nella giornata del 19 giugno 2020. Nel corso delle ultime ore, Sony Interactive Entertainment ha annunciato uno State of Play dedicato alla produzione Naughty Dog, proprio com’è successo con Ghost of Tsushima, dove abbiamo potuto osservare meglio l’opera in azione.

I giocatori potranno vedere The Last of Us Part II allo State of Play questo settimana, mercoledì 27 maggio alle ore 22:00 italiane. Insomma, dopo lo scorso inside gameplay, gli utenti avranno modo di farsi nuovamente un’idea generale sull’esclusiva PlayStation 4 con protagonista Ellie.