LG Electronics lancia il canale dedicato agli Esports, LG Gaming

LG Electronics UK, società multinazionale di elettronica, ha lanciato il suo canale dedicato agli sport e ai giochi, LG Gaming .

In collaborazione con l’agenzia di Esports Kairos Esports , con sede nel Regno Unito , LG Gaming servirà le comunità di Esport e giochi “con contenuti e servizi specificamente personalizzati”.

Il canale presenterà inoltre elementi visivi unici che potrebbero evidenziare una selezione di hardware LG Electronics e concentrarsi esclusivamente sulla fornitura di contenuti di gioco.

Carolyn Anderson, direttore marketing di LG Electronics UK , ha commentato l’impresa in un comunicato:

La comunità di giochi ed Esport è una delle comunità più uniche ed eccitanti al mondo e, in quanto uno dei principali fornitori di prodotti Esport, è incredibilmente importante per noi avere un coinvolgimento reale e autentico con la cultura. LG Gaming ci offre una nuova opportunità per connetterci e lasciarci coinvolgere in un modo che non abbiamo mai avuto prima, e non vediamo l’ora di rivelare alcune delle attività che abbiamo pianificato, a partire dall’aggiornamento delle installazioni dei nostri fan a casa.