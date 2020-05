Il CEO di Renegades è stato multato per aver sollecitato investimenti nell’organizzazione

L’ autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA) ha trattato Chris Roumayeh, CEO di Renegades, per un periodo di 21 mesi dall’industria di intermediazione per sollecitare investimenti senza rivelare la sua posizione all’interno dell’organizzazione.

La sospensione, che ha imposto anche una multa di $ 15.000 (£ 12.309) a Roumayeh, è ​​stata consegnata mercoledì per sollecitare e gestire investimenti nell’organizzazione con sede a Detroit.

Si dice che il periodo di infrazione sia avvenuto tra giugno 2014 e giugno 2019 quando Roumayeh ha operato come rappresentante generale in titoli presso la società americana di investimenti e gestione patrimoniale Merrill Lynch .

Sebbene il rapporto disciplinare non indichi esplicitamente Renegades, afferma che Roumayeh è stato coinvolto nell’acquisto di un “franchising coinvolto nel settore dei videogiochi professionali” in cui “gestiva le operazioni quotidiane del franchising” come proprietario.

Secondo i risultati della FINRA, Roumayeh e un cliente non identificato di Merrill Lynch hanno acquistato Renegades a settembre 2016 senza avvisare la società di intermediazione. Furono anche costituite cinque entità aziendali legate alle operazioni di Renegade, nominando Roumayeh come funzionario e direttore per loro e sollecitando potenziali investitori nell’organizzazione. A marzo 2019, secondo quanto riferito, Roumayeh ha sollecitato un investimento di $ 5,5 milioni (£ 4,5 milioni) in Renegades da una società senza nome quotata in borsa in cambio di azioni nell’organizzazione.

Inoltre, il regolatore di intermediazione ha scoperto che Roumayeh ha costituito due società per azioni nel giugno 2014 e gennaio 2015, rispettivamente. Le LLC, Real Estate LLC e Roumayeh LLC, sono state registrate nel Michigan e lo hanno nominato CEO di ciascuna entità.

Partecipando a queste transazioni di sicurezza privata e attività commerciali esterne senza preavviso e ricevendo l’approvazione scritta da parte di Merrill Lynch, Roumayeh è stata trovata in violazione delle Regole FINRA 3270, 3280 e 2010.

Il rapporto FINRA afferma:

Roumayeh non ha rivelato a Merrill Lynch le sue attività esterne, incluso l’acquisto e la gestione del franchising, e la formazione delle sue entità aziendali correlate e Real Estate LLC. Roumayeh ha anche nascosto il suo rapporto con le entità aziendali formandole a nome di sua moglie e nominandola come unico rappresentante autorizzato sul conto bancario di Roumayeh LLC. Roumayeh ha anche rilasciato false dichiarazioni alla Società su quattro questionari annuali sulla conformità riguardanti le sue attività commerciali esterne.

Merrill Lynch ha riferito che Roumayeh si è dimesso dalla capanna nel luglio 2019 mentre era sotto esame interno per il suo interesse commerciale non divulgato. Nonostante non sia più affiliato con un rivenditore regolamentato dalla FINRA, rimane soggetto alla giurisdizione dell’autorità di regolamentazione. Roumayeh ha accettato le sanzioni senza ammettere o negare i risultati, secondo la lettera disciplinare.