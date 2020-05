La NACE collabora con la North American LCS Players Association

La National Association of Collegiate Esports (NACE) e la North American League of Legends Championship Series Players Association (NALCSPA) hanno unito le forze per creare opportunità educative per i giocatori di LCS.

L’alleanza offre inoltre ai giocatori la possibilità di accedere a posizioni di coaching, analisi e amministrazione in programmi collegiali di Esport in tutto il Nord America.

L’attuale natura degli Esports vede spesso le persone che devono scegliere tra perseguire l’educazione o fare il grande passo per diventare un giocatore di Esports professionale. Si dice che questa partnership sia “il primo di molti passi” per affrontare un simile problema.

Michael Brooks, direttore esecutivo della NACE , ha commentato in un comunicato:

Quando sono iniziate le discussioni alla fine dell’anno scorso sulle opportunità educative per i giocatori professionisti, sono rimasto profondamente incuriosito. Sappiamo da anni che a causa delle giovani età di alcuni di questi giocatori professionisti di alto livello sono stati costretti a prendere alcune decisioni davvero difficili per il loro futuro. Certamente, nessuno vuole che questi giocatori si sentano come la porta alle opportunità educative era chiusa a loro a causa delle loro ricerche nello spazio professionale – ma quella porta è difficile da navigare senza qualche sforzo per chiarire il processo. Inoltre, siamo stati subito in grado di riconoscere la ricchezza di talenti e competenze che questi giovani uomini e donne avevano da offrire allo spazio collegiale, che mentre cresceva rapidamente è ancora agli inizi. Non posso che elogiare la straordinaria leadership che Hal Biagas e il Comitato esecutivo della NALCSPA hanno dimostrato prendendo l’iniziativa di riunire i nostri due gruppi.

La NACE ha raccolto opportunità di lavoro disponibili rivolte a persone con esperienza professionale negli ultimi due mesi e ha lavorato a fianco di vari membri della NACE per acquisire informazioni istituzionali.

In una dichiarazione, la NACLSPA ha espresso la sua eccitazione collettiva attorno alla partnership: “La NALCS Players Association è entusiasta di collaborare con la NACE e le sue scuole affiliate per offrire opportunità educative ai giocatori attuali e precedenti di LCS e Academy pro. Questi giocatori professionisti sono persone estremamente talentuose, motivate e intelligenti che hanno molto da offrire agli istituti di istruzione superiore sia in classe che nei loro programmi di Esport.