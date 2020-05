PlayStation 5: un annuncio previsto in questa settimana?

PlayStation 5 sta finalmente per ricevere l’annuncio relativo alla sua presentazione ufficiale? Ne è certo l’insider Tidux, da sempre considerato molto vicino ai fatti di casa Sony Interactive Entertainment, ma che spesse volte ha dimostrato di non essere poi tanto affidabile. Dunque, prendete quanto segue con le dovute precauzioni, in attesa delle dovute conferme ufficiali.

Stando a quanto affermato dall’insider tramite Twitter, Sony farà un annuncio questa settimana, con l’evento che invece dovrebbe tenersi 7-10 giorni dopo l’annuncio in questione, arrivando al tanto rumoreggiato inizio giugno, periodo in cui dovrebbe tenersi il reveal della console next-gen e relativa line up. Sempre su Twitter, Tidux ha specificato che l’emergenza Coronavirus potrebbe modificare i piani della società giapponese. Secondo il nostro parere invece, l’azienda nipponica potrebbe decidere di tenere il tanto agognato evento soltanto dopo la pubblicazione di The Last of Us: Part II, per mantenere l’attenzione di tutti sul nuovo titolo di Naughty Dog.