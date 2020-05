Detroit Become Human e gli altri titoli Quantic in arrivo su Steam

Detroit Become Human, Heavy Rain e Beyond: Two Souls sono stati per lungo tempo delle esclusive delle console PlayStation, per poi giungere su PC tramite l’Epic Games Store, dopo che Quantic Dream ha deciso di discostarsi da Sony Interactive Entertainment. Oggi però apprendiamo che le tre IP dalla forte componente narrativa approderanno molto presto anche su Steam.

I tre giochi sono attesi sulla piattaforma di Valve in contemporanea a partire dal 18 giugno 2020. L’annuncio è stato diffuso tramite Twitter dallo stesso studio di sviluppo. Per chi non ha mai provato i giochi in questione o le rispettive versioni PC, vi informiamo che le loro demo sono già disponibili su Steam e possono essere scaricate ovviamente senza alcun esborso economico. Di recente abbiamo analizzato proprio la versione PC dell’ultima IO dello studio francese.

Finally! Heavy Rain, Beyond Two Souls and Detroit: Become Human are coming to Steam on June 18! #QuanticStream

Download the free demos NOW:

Heavy Rain: https://t.co/vgyWgO3YBt

Detroit: https://t.co/SbIxbSbfoR

Beyond: https://t.co/P51sXvOhwm pic.twitter.com/83TaO6x7Ai

