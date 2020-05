The Last of Us Part II: ecco quando sarà online la nostra recensione

The Last of Us Part II, l’ultimo capolavoro di casa Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment, sarà disponibile su PlayStation 4 il 19 giugno 2020. Noi di GamesVillage però abbiamo già ricevuto il codice del titolo e ci siamo già immersi nella nuova avventura di Ellie e Joel, in modo tale da prepararci per poi recensire il gioco. Volete sapere quando sarà online la nostra recensione? Possiamo dirvelo!

Non vi resta che aspettare un paio di settimane per scoprire il nostro parere sull’action-survival horror, dato che le review saranno online a partire da venerdì 12 giugno alle ore 9:01, ovvero una settimana prima della pubblicazione ufficiale. Intanto, domani 27 maggio alle ore 22:00 andrà in scena un nuovo State of Play dedicato completamente al nuovo The Last of Us.