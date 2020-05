Derek Kolstad sta adattando due videogiochi in serie televisive

Derek Kolstad è uno sceneggiatore e produttore americano, tra i creatori di John Wick, personaggio protagonista di un franchise action che è interpretato dal noto Keanu Reeves. Oltre al brand in questione l’artista, secondo delle recenti informazioni, è stato coinvolto in un altro progetto inedito, di cui vi parleremo tra poco.

Derek Kolstad e il futuro

Kolstad, infatti, secondo quanto riportato da Screen Rant, sta attualmente lavorando all’adattamento in serie televisive di due videogiochi indie, My Friend Pedro e Bendy and the Ink Machine. Attualmente non si hanno altre informazioni e non appena verranno rivelate, ve le riporteremo prontamente.