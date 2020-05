Da 5 Bloods: ecco il nuovo poster italiano del film

Da 5 Bloods è il nuovo lungometraggio di Spike Lee (Il sangue di Cristo, Inside Man), noto regista statunitense tra i più quotati del mondo di Hollywood. L’opera, che vedrà la luce su Netflix, ha un copione redatto da Danny Bilson, Paul De Meo, Kevin Willmott e lo stesso Lee e racconta la storia di quattro veterani della guerra del Vietnam, che tornano nel paese asiatico per recuperare il corpo del loro caposquadra. Il cast del film è composto da Delroy Lindo, Clarke Peters, Chadwick Boseman e molti altri. Tempo fa vi avevamo mostrato il trailer della realizzazione, che vedrà la luce il 12 giugno, mentre da qualche ora è disponibile anche un’immagine inedita della pellicola.

Da 5 Bloods: rilasciato del materiale

Difatti, la stessa Netflix ha caricato un poster italiano di 5 Bloods, che potete trovare qui sotto, in calce al nostro articolo. L’immagine, vede da un lato i protagonisti, colpiti da delle bombe che hanno il volto del presidente americano Richard Nixon. Nella foto inoltre è rappresentato anche un corteo di manifestanti, contrari alla guerra del Vietnam, uno degli eventi più discussi del secolo scorso. In attesa di avere in mano altri dettagli riguardo il lungometraggio e dell’uscita vera e propria del prodotto, vi lasciamo alla locandina in questione.