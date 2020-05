Suicide Squad: David Ayer svela che il cut del film sarebbe facile da realizzare

Suicide Squad di David Ayer, come anche Justice League di Zack Snyder, sono due cinecomic DC che hanno subito delle pesanti modifiche al girato finale, andando quindi a cambiare di molto il contenuto. Se per la Snyder Cut (ovvero la versione originale del film sopracitato) i fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, per l’altro lungometraggio gli appassionati non possono dire la stessa cosa.

Difatti l’edizione speciale di Suicide Squad non è stata ancora minimamente considerata anche se Ayer, rispondendo ad un suo follower su Twitter, ha dichiarato che “sarebbe facile da realizzare” e che l’operazione “sarebbe catartica” in quanto rappresenterebbe in tutto e per tutto la sua creatura. E voi cosa ne pensate? La vorreste vedere al cinema? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

This is a good question. My cut would be easy to complete. It would be incredibly cathartic for me. It’s exhausting getting your ass kicked for a film that got the Edward Scissorhands treatment. The film I made has never been seen. https://t.co/FkeHAlNoV0

— David Ayer (@DavidAyerMovies) May 25, 2020