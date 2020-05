Xenoblade Chronicles Definitive Edition: analizzati framerate e risoluzione su Switch

Xenoblade Chronicles Definitive Edition, rispetto alla versione originale del gioco, ha ricevuto un notevole miglioramento grafico. Come si traduce però questa evoluzione in termini di performance? Normalmente non è facile capirlo prima del lancio del gioco, ma in questo caso abbiamo la possibilità di dare un’occhiata in anticipo al framerate e alla risoluzione del titolo su Switch. Jansn Benchmarks ha caricato infatti sul proprio canale YouTube un’analisi tecnica dell’opera di Monolith Soft, contenente dati sulle sue prestazioni.

Da quanto possiamo osservare, Xenoblade Chronicles Definitive Edition gira a 30 fps sia in versione portatile che fissa. Per quanto riguarda la risoluzione invece, il titolo segue le orme di Xenoblade Chronicles 2, ovvero rimane nell’intervallo 504p-720p quando la console è collegata al dock e 378p-540p quando staccata. Entrambe sono dinamiche, ergo il gioco stesso sceglierà quella ottimale in base alla zona e alle necessità dell’hardware. Questi dati derivano da un’analisi iniziale, e ne avremo sicuramente di più dettagliati dopo la pubblicazione dell’opera tra qualche giorno, il 29 maggio. Intanto, sapevate che è stata confermata la presenza della Modalità Esperto?