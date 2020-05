Assassin’s Creed Valhalla: il protagonista sarà completo e coerente

Fin dal suo annuncio, Assassin’s Creed Valhalla ha sollevato parecchi dubbi e discussioni riguardo all’ambientazione vichinga, come la presenza della diplomazia e la grandezza della mappa. Tuttavia, un altro grande punto interrogativo di questo setting è il suo (o la sua) protagonista, Eivor. Così come in Odyssey, il giocatore potrà scegliere se interpretare un personaggio uomo o donna, e di personalizzare anche il suo comportamento tramite opzioni di dialogo. Al contrario dello scorso capitolo, però, qui il/la protagonista sarà molto più completo e coerente.

Quest’ultima affermazione è stata condivisa dal narrative director di Assassin’s Creed Valhalla, Darby McDevitt, in un approfondimento su Twitter. L’uomo sostiene che, rispetto al passato, il comportamento e i pensieri di Eivor non sono totalmente sotto il controllo del giocatore, ma lui/lei possiede una propria caratterizzazione che lo rendono molto più vivo/a e interessante. Le scelte saranno comunque presenti, ma apparteranno a uno spettro di opzioni legate al/alla protagonista. In questo modo, alla fine del gioco, si ha la sensazione di aver vissuto un viaggio molto più completo e coinvolgente, e che Eivor sia rimasto fedele a sé stesso/a in ogni frangente. Questa decisione ha anche consentito di creare un alone di mistero intorno al personaggio, che dovrebbe stuzzicare la curiosità degli appassionati.

Un’altra novità condivisa da Darby McDevitt è che questo carattere coerente consentirà di prendere scelte uniche rispetto al passato. In Assassin’s Creed Valhalla, infatti, è possibile individuare una menzogna raccontata da un NPC ed è consentito decidere se continuare ad ascoltare per vedere dove vuole arrivare, oppure interromperlo immediatamente e rispondere alla presa in giro.

Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia a partire da questo inverno.