Mafia III Definitive Edition ha un misterioso Easter egg

È l’anno di Mafia. Sia il secondo che il terzo capitolo della saga hanno ottenuto la riedizione Definitive Edition, mentre un remake del primo gioco arriverà entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda Mafia III, non ci sono state molte modifiche al gioco, essendo comunque un titolo di ultima generazione, ma la sua Definitive Edition sembra avere un Easter egg molto interessante che fa riferimento ad un progetto annullato.

Lo YouTuber Sliderv2, grazie al datamining del gioco, ha trovato una mappa molto interessante ambientata a Berlino. Considerando l’impostazione di Mafia III, non sembra esserci alcun motivo per cui debba esserci una mappa ambientata in Germania. Ci sono dunque speculazioni secondo cui potrebbe essere un Easter egg, e che la mappa facesse parte di un progetto annullato su cui Hangar 13 stava lavorando, chiamato Rhapsody. Il gioco sarebbe dovuto essere uno spy thriller riguardo un ebreo russo reclutato in un’organizzazione di spionaggio.

Come si può vedere nel video, non è possibile interagire con la mappa in alcun modo, l’unica cosa che si può fare è camminare. È piuttosto interessante che una mappa del genere sia stata nascosta nel gioco, e ci domandiamo se le speculazioni siano vere o no. Mentre l’uscita di Mafia: Definitive Edition è prevista il 28 agosto per PC, PlayStation 4 e Xbox One, sappiamo che la Hangar 13 è al lavoro anche su un nuovo titolo AAA. Potete trovare tutte le informazioni su Mafia Trilogy sul loro sito ufficiale.