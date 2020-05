Dark: la terza e ultima stagione arriva il 27 giugno

Nella mattinata di oggi Netflix ha annunciato il giorno in cui sarà disponibile la terza, e ultima, stagione di Dark, serie tedesca tra le più apprezzate del catalogo. Insieme all’annuncio arriva anche il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Ad accompagnare il video questa frase: “il ciclo finale sta per iniziare. Il loop verrà finalmente interrotto?”

Tutte le risposte si avranno il 27 giugno, (data importante anche all’interno della serie stessa, in quanto coincide con l’inzio dell’Apocalisse) quando su Netflix arrivà la terza stagione con gli ultimi episodi della serie.