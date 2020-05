No Man’s Sky in arrivo su Xbox Game Pass

Xbox Game Pass per console e PC aggiungerà No Man’s Sky a giugno, come annunciato dallo sviluppatore Hello Games. La versione per Windows 10 di No Man’s Sky verrà lanciata tramite Microsoft Store insieme alla versione Xbox Game Pass. Il gioco è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Ecco quanto dichiarato nel comunicato di oggi:

“Quasi due anni fa, il nostro piccolo team di Hello Games ha portato No Man’s Sky su Xbox One per la prima volta e ha introdotto i giocatori Xbox One nel nostro infinito universo generato proceduralmente. Dato che i proprietari di Xbox One amano giocare insieme, forse non è una coincidenza che la versione di Xbox One abbia coinciso con il grande aggiornamento Next, che ha portato per la prima volta il gioco multiplayer a tutti gli effetti. Da allora, abbiamo visto innumerevoli viaggiatori unirsi per sopravvivere, esplorare, scambiare e costruire insieme, mai tanti quanti ne abbiamo avuti pubblicando l’aggiornamento Beyond (il nostro ottavo importante aggiornamento gratuito) nel 2019. Beyond ha notevolmente migliorato l’esperienza multiplayer con, tra le altre aggiunte, l’introduzione di Anomaly, un hub multiplayer che può essere evocato in qualsiasi punto dello spazio e da cui è possibile intraprendere una vasta gamma di missioni cooperative per ricompense in-game. Da allora, abbiamo continuato a fornire regolari aggiornamenti gratuiti al gioco, incluso l’aggiornamento Living Ship, rilasciato a febbraio e l’aggiornamento Exo-Mech di aprile. E c’è molto altro a venire. Sembra un passo naturale e tempestivo annunciare oggi che il mese prossimo, No Man’s Sky arriverà su Xbox Game Pass, aprendo il nostro universo di possibilità a oltre 10 milioni di membri Xbox Game Pass che stanno per iniziare il loro viaggio con noi. Inoltre, possiamo anche annunciare che il mese prossimo porteremo una versione per PC Windows 10 di No Man’s Sky nel Microsoft Store. La nostra fan base per PC è sempre stata una delle più attive e devote, e siamo felicissimi di poter contare per la prima volta tra i nostri giocatori anche quelli per PC Windows 10. Per coloro che si sono già avventurati nel mondo di No Man’s Sky su Xbox One, voglio ringraziarvi per essere stati in questo viaggio con noi negli ultimi anni. Il nostro piccolo team ha molte altre cose interessanti in cantiere e non vediamo l’ora di mostrarvi su cosa stiamo lavorando. A quei membri Xbox Game Pass e ai giocatori PC Windows 10 che non hanno ancora avuto la possibilità di esplorare l’universo, e forse vedere cosa hanno fatto gli amici Xbox in tutto questo tempo, siamo entusiasti di darvi il ​​benvenuto e speriamo che la nostra comunità, devota e accogliente, vi farà sentire a casa.

Il nostro viaggio continua.”