Intellivision Amico: l’intera gamma sarà distribuita da Koch Media

È di oggi la notizia che la nuova console Intellivision Amico verrà distribuita nella sua intera gamma (hardware, giochi e accessori) in Europa, Australia e Nuova Zelanda da parte di Koch Media. Qui sotto potete leggere il comunicato ufficiale:

“Intellivision Entertainment Europe si è impegnata con il principale partner editoriale in Europa per giochi digitali, merchandising e accessori per l’introduzione del sistema di intrattenimento per famiglie Intellivision Amico, il 10 ottobre 2020. Koch Media, fondata nel 1994 con i suoi 1.300 i dipendenti di diciassette uffici e filiali in Germania, Austria, Svizzera, Inghilterra, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Australia, Scandinavia e Benelux, svolgerà un ruolo decisivo nel lancio della console Intellivision Amico e dei prodotti correlati.

Koch Media si è assicurato i diritti esclusivi di vendita al dettaglio e online per tutta l’Europa, l’Australia e la Nuova Zelanda e porterà sul mercato l’intero catalogo di prodotti Amico. Oltre alle cinque diverse versioni della console Amico – Graphite Black, Glacier White e le edizioni limitate Vintage Woodgrain, Galaxy Purple e GTO Red – e ai corrispondenti controller individuali, ci saranno vari prodotti di gioco, Amico Game Shop Cards, console, custodie per i controller, cordini e overlay.

“Siamo entusiasti di essere riusciti a firmare Koch Media, il principale distributore europeo per il lancio di Intellivision Amico. Non possiamo immaginare un partner migliore”, afferma Hans Ippisch, Presidente Europa di Intellivision e Amministratore delegato di Intellivision Entertainment Europe GmbH. “il Dr. Klemens Kundratitz segue da vicino il nostro sviluppo dal 2018 e ha presentato un concetto convincente per ottenere i diritti di distribuzione esclusiva da Europa, Australia e Nuova Zelanda. “

Il dott. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media GmbH, aggiunge: “La gamma di prodotti Amico si adatta perfettamente alla nostra ampia gamma e rafforza ulteriormente la nostra posizione nella categoria dell’intrattenimento familiare. I nostri colleghi non vedono l’ora di supportare pienamente questa offerta unica di prodotti nei nostri mercati locali con la nostra vasta esperienza editoriale, che si estende ai giochi, nonché all’hardware e alla merce. “

Intellivision Amico dovrebbe uscire in Europa a partire da ottobre. Le date esatte di pre-vendita e lancio per i diversi paesi saranno annunciate nei prossimi mesi. Per ulteriori informazioni, visitare www.IntellivisionAmico.com.”

A marzo era stato pubblicato un trailer che mostrava la line-up della console.