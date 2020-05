Captain Tsubasa Rise Of New Champions: ufficiale la data d’uscita

In quest’ultima ora era iniziata a trapelare in rete la data d’uscita di Captain Tsubasa Rise Of New Champions, grazie ad alcune immagini promozionali di alcune edizioni speciali. Il tutto è stato da poco ufficializzato da Bandai Namco, che ha pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il nuovo titolo calcistico con protagonista Tsubasa e i suoi amici arriverà dunque il 28 agosto su PC (digitale), PlayStation 4 e Nintendo Switch.

In questo periodo l’azienda nipponica ha pubblicato frequentemente filmati relativi all’atteso titolo calcistico, tra gli ultimi, quello dell’America Junior Youth.

Bandai Namco ha annunciato anche le diverse edizioni che saranno disponibili: Standard, Deluxe, Collector’s, Champions e Legends Edition insieme con un bonus preorder disponibile da oggi fino al 28 settembre 2020 (sugli store digitali e presso i retailer che aderiscono all’iniziativa).

La Champions Edition sarà disponibile esclusivamente sul sito E-commerce di Bandai Namco e aggiunge ai contenuti presenti nella Collector’s Edition una maglietta personalizzata. La Legends Edition è qualcosa di ancora più speciale e include un biliardino premium personalizzato a tema Tsubasa, realizzato da uno dei più celebri produttori di biliardini al mondo – René Pierre, oltre ai contenuti della Champions Edition e sarà disponibile solo sul BNEE E-commerce Store.

Qui sotto potete vedere nel dettaglio tutte le diverse edizioni disponibili di Captain Tsubasa Rise Of New Champions.

Ricordiamo alcune caratteristiche che saranno presenti in Captain Tsubasa Rise Of New Champions:

L’INDICATORE SPIRITO – In questo gioco ogni personaggio ha un proprio indicatore Spirito, che si consuma quando scatta o usa una tecnica speciale. Imparare a sfruttare al meglio il proprio Spirito è fondamentale per conquistare un vantaggio in ogni incontro!

LE TECNICHE – Le tecniche speciali rappresentano il cuore di Captain Tsubasa, e possono essere attivate consumando una certa quantità di Spirito. Ne esistono molti tipi, da quelle per tirare in porta a quelle che riguardano il controllo della palla, come dribbling o blocchi. Segnare o sventare gol utilizzando queste tecniche è l’aspetto più importante del gioco.

LE ABILITÀ SPECIALI – Ogni calciatore ha accesso a delle abilità speciali, che rappresentano le sue caratteristiche uniche all’interno di Captain Tsubasa e che influenzano i suoi attributi e il livello del suo Spirito. Le loro condizioni di attivazione possono riguardare il punteggio, la posizione sul campo, ecc. Scegliere personaggi con abilità adatte alla propria strategia e usarli efficacemente durante un incontro è l’unico modo per conquistare la vittoria.

LA ZONA V – Nel gioco è presente un indicatore di squadra che si riempie quando vengono eseguite azioni che innalzano il morale, come superare un avversario in dribbling o intercettare il pallone. Quando l’indicatore è al massimo, i personaggi possono attivare la “Zona V”. Mentre questa zona è attiva, la velocità di recupero dell’indicatore Spirito e quella di riempimento della barra di tiro di tutti i membri della squadra aumentano per un certo periodo di tempo, quindi sapere quando e come usarla è un fattore decisivo. I membri di una squadra possono anche ricevere effetti aggiuntivi se il loro capitano possiede un’abilità speciale detta “Abilità capitano”.

I DRIBBLING – In questo gioco è possibile scartare gli avversari usando finte, dribbling in scatto o tecniche di dribbling. Dribblare più avversari di seguito permette di attivare una “zona”, un effetto bonus che rende più semplice riempire l’indicatore Spirito e la barra del tiro, permettendo al giocatore di sferrare rapidamente tiri potenti.

I TIRI – Quando un personaggio riesce a caricare la propria barra di tiro senza farsi sottrarre la palla da un avversario, può eseguire una potente tecnica di tiro. Alcuni calciatori sono anche in grado di eseguire straordinari “Super tiri” caricando una barra doppia.

I CONTRASTI – I personaggi possono rubare la palla con uno scatto o una tecnica di contrasto in risposta allo stile di dribbling dell’avversario. Alcuni tipi di tecniche di contrasto sono così potenti che fanno finire a terra l’avversario, lasciandolo immobile per un breve periodo di tempo.

I PORTIERI – Per rappresentare le abilità sovrumane dei portieri in Captain Tsubasa, il gioco introduce una barra d’energia specifica per gli estremi difensori. La barra si consuma parando, e man mano che si riduce segnare diventa più semplice. Inoltre, alcuni personaggi possono usare l’indicatore della Zona V per eseguire “Super parate” e bloccare un tiro senza paura.

I TIRI AEREI – Alcuni tiri possono essere attivati soltanto in aria, e tiri che vengono eseguiti assieme ad altri giocatori. Esistono molti modi diversi per tirare in porta, a seconda della situazione.

I PASSAGGI E I PASSAGGI LUNGHI – Oltre ai normali passaggi, alcuni personaggi possono caricare il proprio indicatore per usare le tecniche di passaggio lungo. Il ricevitore può caricare il proprio tiro durante il passaggio per attivare direttamente una tecnica di tiro. Alcuni personaggi possono usare passaggi collaborativi per superare più avversari in un colpo solo.

I BLOCCHI – Alcuni personaggi eseguono automaticamente delle tecniche di blocco quando si trovano tra il tiro di un avversario e la propria porta. Se la loro tecnica ha successo, il tiro verrà fermato senza che sia necessario consumare la barra di energia del portiere.