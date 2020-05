Call of Duty: gameplay della campagna di Black Ops 4

Call of Duty: Black Ops 4 ha rotto la tradizione della serie abbandonando la campagna per concentrarsi interamente sul multiplayer. La maggior parte dei giocatori si era rassegnata a non vedere mai ciò che era stato inizialmente pianificato, ma sembra che alcune riprese di gameplay della campagna annullata siano apparse online. Come pubblicato su Reddit, il gameplay mostra alcune riprese di una missione della campagna in cui il giocatore deve sparare a dei terroristi (evitando i cittadini) e trovare il CEO di Aquilus, chiunque esso sia. Il redditor che ha pubblicato il leak, ForeverDexus, afferma di aver trovato il filmato online in un luogo “incredibilmente oscuro”, insieme a ulteriori filmati dell’engine di Black Ops 4 in pre-alpha, e un altro video della campagna annullata.

A prima vista, il gameplay sembra molto simile al multiplayer di Black Ops 4: l’HUD sembra quasi lo stesso, e il livello si svolge sulla mappa multiplayer Seaside. Dato che gli NPC sono particolarmente blu, è giusto dire che il filmato proviene da una build abbastanza precoce del livello. Le somiglianze con il multiplayer di Black Ops 4 potrebbero essere spiegate dal fatto che la campagna doveva essere in origine un’esperienza unica, un multiplayer 2v2.

Secondo Kotaku, i giocatori avrebbero dovuto scegliere una fazione e avrebbero poi combattuto l’uno contro l’altro per completare obiettivi opposti: un progetto che ha raggiunto le fasi demo prima che lo studio decidesse di provare a trasformarlo in una storia tradizionale per giocatore singolo. All’inizio del 2018, venne reso noto che la campagna era stata completamente demolita per concentrarsi sullo sviluppo del multiplayer.

Dan Bunting, co-studio di Treyarch, ha anche detto che non è stata mai pianificata una campagna tradizionale per Black Ops 4, il che potrebbe anche spiegare perché il gameplay sembra molto più vicino al multiplayer rispetto alle campagne on-the-rail viste in altri titoli Call of Duty, come il recente Modern Warfare. Probabilmente non è la migliore indicazione di come sarebbe stata la campagna di Treyarch, che sembra comunque cambiata più volte, ma il filmato è un esempio interessante di ciò che avremmo potuto giocare.