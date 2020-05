Sucker Punch per Ghost of Tsushima ha preso ispirazione da Red Dead Redemption

Si fanno sempre più maggiori i dettagli legati a Ghost of Tsushima, esclusiva PlayStation 4 mostrata nel recente State of Play, facendo parlare molto di sé dai giocatori e non solo. Secondo una recente intervista tenutasi ai microfoni di Gaming Bible, Nate Fox, Game Director presso Sucker Punch, rivela che l’opera ha preso d’ispirazione da Red Dead Redemption, l’epopea western targata Rockstar Games.

Ecco le dichiarazioni del Game Director:

Direi che l’ispirazione numero uno per il titolo sia stata Red Dead Redemption, non Red Dead 2 ma Red Dead Redemption, perché hanno fatto un lavoro assolutamente fantastico, dando vita alla fantasia di essere un cowboy fuorilegge. Il paesaggio, il modo in cui le persone parlano, il modo in cui ti muovi, tutto ciò ha portato verso quella identità. Quando pensavo a come far divertire le persone al nostro gioco, mi dicevo pensa al lavoro fatto su Red Dead.

Quando stavamo realizzando il gioco è uscito Breath of the Wild. Ha fatto un lavoro così straordinario nel mostrare come il potere della curiosità possa alimentare un videogioco, in tanti modi diversi. Volevamo sempre di più che i giocatori venissero trasportati sull’isola di Tsushima, senza edulcorare e senza rendere finto ciò che avrebbero visto. Penso davvero che Breath fo the Wild ci abbia ispirato a migliorare ancora di più, ad approfondire, a ripulire i dettagli in modo che il nostro giocos potesse essere presente il più possibile nell’isola di Tsushima.