Xbox Series X: la pagina internet per il pre-order è online

Per quanto sembri ancora non del tutto sicura l’uscita delle console di prossima generazione entro quest’anno, Microsoft bypassa queste voci inserendo online la pagina internet per i pre-order di Xbox Series X. Notate però che non c’è ancora nè una data d’uscita nè prezzo, è comunque possibile l’opzione di ricevere delle email al proprio indirizzo non appena vi saranno nuovi dettagli.

Nel frattempo, approfittiamo per ricordarvi che il prossimo maggior evento di Microsoft, riguardo la sua nuova piattaforma, si terrà a Luglio e a questo link potrete avere maggiori dettagli. Possiamo comunque anticiparvi che proporrà i titoli di punta first party provenienti, difatti, da Xbox Game Studios, portando più contenuti rispetto all’ultimo Inside Xbox. Confermato l’ultimo titolo in sviluppo presso 343 Industries, l’attesissimo Halo Infinite.

Stando alle informazioni avute fino ad ora, l’uscita di Xbox Series X è previsto in estate di quest’anno. Non si hanno ancora informazioni sul prezzo, come si può leggere nell’articolo, ma alcuni analisti parlano di come Xbox Series X dovrebbe arrivare a costare massimo 500 dollari se non 400. Non ci resta che aspettare e vedere cosa Microsoft farà in questi ultimi mesi prima del lancio.