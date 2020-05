Remedy si prepara ad un annuncio?

A quanto pare, Remedy Entertainment ha attualmente mosso qualcosa sull’Epic Games Store, più precisamente, nel database di quest’ultimo. Tale “movimento” potrebbe forse significare che la casa di sviluppo finlandese si stia preparando ad un nuovo annuncio. Difatti, come potete vedere su EpicData, essa pare abbia aggiunto qualcosa nel database dello store di Epic.

Tali aggiunte portano il nome di un progetto chiamato “BigFish“. La prima di queste aggiunte è stata registrata durante questo mese, mentre l’ultima corrisponde alla data di ieri. Però, diversamente da altri titoli in arrivo su Epic Games Store con già pagine attive, BigFish non ha alcuna immagine associata ma la sola esistenza della pagina associata ad un progetto indica, probabilmente, qualcosa.

Vi sono altre possibilità ovviamente, come quella in cui Remedy stia in realtà usando lo store di Epic come back end per lo sharing di build del suo progetto, proprio come ad esempio funziona su Steam con gli sviluppatori che condividono le build di titoli in corso d’opera. Un’opzione certamente da eliminare invece, è quella di una possibile espansione per Control, perché le varie linee aggiunte su EpicData del titolo appena citato, seguono con il database dello store di 505 Games. Ricordiamo che recentemente, la casa sviluppatrice di Control, ha stipulato un contratto di pubblicazione di due titoli con Epic Games ed uno di questi potrebbe essere proprio BigFish. Difatti, lo studio ha dichiarato che sta lavorando su un tripla A ad alto budget ed un titolo minore.