Xbox Games With Gold: ecco i titoli di Giugno

Ecco che, dopo l’annuncio del primo gioco per il Playstation Plus di Giugno, Microsoft si fa avanti per annunciare quali saranno i titoli del programma Xbox Games With Gold del prossimo mese per Xbox One e Xbox 360. Qui sotto la lista con i titoli e le rispettive date in cui sarà possibile scaricare i titoli in questione:

Shantae and the Pirate’s Curse: disponibile al download dall’ 1 Giugno fino al 30 Giugno;

disponibile al download dall’ 1 Giugno fino al 30 Giugno; Coffee Talk: disponibile al download dal 16 Giugno fino al 15 Luglio;

disponibile al download dal 16 Giugno fino al 15 Luglio; Destroy All Humans: sarà disponibile dall’ 1 Giugno;

sarà disponibile dall’ 1 Giugno; Sine Mora: rimpiazzerà Destroy All Humans dal 16 Giugno e rimarrà disponibile al download fino al 30 Giugno;

Vi ricordiamo inoltre che, come indicato sul sito ufficiale di Xbox, è ancora possibile ottenere per il vostro account Xbox Live, Overlord 2 e V-Rally 4 fino al 31 Maggio. I giocatori Xbox One fanno ancora in tempo fino al 15 Giugno ad accaparrarsi Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr.