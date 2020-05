Summer of Gaming: annunciato il programma completo

IGN ha annunciato il programma completo dell’evento virtuale Summer of Gaming 2020, che si svolgerà dal 4 al 24 giugno. Sarà possibile seguirlo su YouTube, Twitch, Twitter, Facebook e IGN.com. Le tre settimane di anteprime mondiali di programmazione e gameplay esclusive, includono debutti di titoli attesi come Samurai Jack: Battle Through Time, Wasteland 3, Mortal Shell, New World, Corepunk, Scarlet Nexus e Mafia: Definitive Edition. Farà il suo debutto anche un nuovo trailer per la versione inglese di 13 Sentinels: Aegis Rim. Di seguito il programma completo del Summer of Gaming 2020:

4 giugno Summer of Gaming Kick-Off

5 giugno Pre-Show Charity Stream – Resident Evil 3 Speedrunner Countdown Challenge di Hazeblade.

Debutto di IGN Expo – Rivelazioni in esclusiva, trailer, demo di gioco e interviste agli sviluppatori.

Reveals:

– Titolo non annunciato (Funcom / The Outsiders) – Il reveal del gameplay in esclusiva con David Goldfarb di The Outsiders.

– Titolo non annunciato (Merge Games) – Rivelazione del gioco in esclusiva.

Rivelazione del gioco non annunciato: trailer in esclusiva.

Trailers :

– Werewolf: The Apocalypse (Nacon) – trailer in esclusiva di Earthblood.

Gameplay:

– Blankos Block Party (Mythical Games) – Esordio con un trailer in esclusiva, gameplay in esclusiva.

– Mortal Shell (Cold Symmetry) – Anteprima mondiale di gameplay in esclusiva.

– Observer: System Redux (Bloober Team) -Deep dive esclusivo per next-gen.

– Samurai Jack: Battle Through Time (Giochi Soleil) – Primo gameplay in esclusiva.

– Spellbreak (Proletariat, Inc) – Annuncio in esclusiva, intervista di gioco e trailer.

Showcase per partner e publisher:

– PC Gaming Show

-The Guerrilla Collective Showcase Day 1

The Guerrilla Collective Showcase Day 2

The Guerrilla Collective Showcase Day 2 8 giugno Pre-Show Charity Stream – Countdown Challenge Eternal Speedrunner di Xamide.

Showcase per partner e publisher

– Upload VR Showcase

– The Guerrilla Collective Showcase Day 3

– IGN Expo # 2 : rivelazioni in esclusiva, trailer, demo di gioco, interviste agli sviluppatori e anteprime pratiche.

Reveals:

– Revival classico non annunciato (Merge Games) – Rivelazione del gioco in esclusiva.

– Titolo non annunciato (Fabraz) – Rivelazione del gioco in esclusiva.

Trailers:

– Chivalry 2 (Torn Banner Studios) – Annuncio in esclusiva e rivelazione del trailer.

– Dual Universe (Novaquark) – Rivelazione in esclusiva del trailer.

– Pathfinder: Kingmaker (Deep Silver) – Rivelazione in esclusiva del trailer.

– Second Extinction (Systemic Reaction) – Anteprima mondiale di gameplay in esclusiva.

– Wasteland 3 (Deep Silver) – trailer in esclusiva mondiale.

– XIII (Microids) – Rivelato il trailer di gioco in esclusiva.

Anteprime:

– Borderlands 3 (Gearbox) – Anteprima in esclusiva del contenuto scaricabile “Bounty of Blood” con il direttore creativo di Gearbox Software Matt Cox.

– The Waylanders (Gato Studio): trailer in esclusiva, annuncio della data di lancio e impressioni pratiche.

Gameplay:

– Forgotten City (Modern Storyteller) – Rivelazione del trailer in esclusiva, gameplay e interviste.

– Remnant: From the Ashes (Gunfire Games) – Gameplay e intervista con Gunfire Games.

Special Icons Interview:

David Hayter, la voce originale di Solid Snake, parla di Metal Gear.

IGN Expo # 3 : rivelazioni esclusive, trailer, demo di gioco, interviste agli sviluppatori e anteprime pratiche.

Trailers:

– 13 Sentinels: Aegis Rim (Sega / Atlus) – Reveal in esclusiva.

– Everspace 2 (Rockfish Games) – Reveal trailer del gameplay alpha in esclusiva.

– Guilty Gear: Strive (Arc Systems Works) – Rivela trailer dei personaggi.

– Humble Bundle Indies Showcase

– Stronghold: Warlords (Firefly Studios) – Trailer multiplayer in esclusiva e annuncio della data di lancio.

Gameplay:

– Everspace 2 (Rockfish Games) – Alpha gameplay in esclusiva e intervista al CEO e co-fondatore Michael Schade di Rockfish Games.

– Iron Oath (Humble Bundle): reveal trailer, primo gameplay reveal e interviste.

– New World (Amazon Game Studios) – Gameplay PvP e intervista agli sviluppatori.

– Skater XL (Easy Day Studios) – Reveal in esclusiva per Switch e demo.

– Solasta Crown of the Magister (Tactical Adventures): trailer di gameplay e interviste

– Total War: Troy (Assemblea creativa) – Intervista di gioco in esclusiva.

– Yakuza: Like a Dragon (Sega) – Gameplay e interviste in esclusiva.

Anteprime:

– Blue Fire (Graffiti Games / Robi Studios) – Anteprima in esclusiva.

– Humankind (SEGA): impressioni pratiche esclusive.

Special Icons Interview:

Brian Fargo discute della fondazione di Blizzard e del perché i fan dei giochi di ruolo dovrebbero essere ansiosi di Wasteland 3.

Publisher Showcases:

– CD Projekt RED Livestream (con pre e post-spettacoli IGN).

– EA Play LIVE (con pre e post-spettacoli IGN).

– Esclusivi IGN – Demo di gameplay e interviste agli sviluppatori:

Gameplay:

– Humankind (Amplitude Studios) – Intervista di gioco esclusiva.

– Altro da annunciare.

– Con segmenti speciali del talk show di successo virale Animal Talking con l’host e creatore Gary Whitta e gli ospiti Candice Patton, Simu Liu, Felicia Day, Shannon Woodward, Cliff Bleszinski, Matthew Mercer, Austin Creed, Michelle Zauner di Japanese Breakfast, Jessica Chobot, Lauren Lapkus, Naomi Kyle, Merrell Twins, Andrea Rene, Alanah Pearce e Arin Hanson di Game Grumps. 15 giugno Pre-Show Charity Stream – Spongebob: Battle for Bikini Bottom Speedrunner Countdown Challenge di Rubbertoe64.

Esclusivi IGN: rivelazioni, trailer, demo di gameplay e interviste agli sviluppatori.

Reveals:

– Reveal di un gioco non annunciato: trailer in esclusiva.

Trailers:

– Castlestorm 2 (Zen Studios) – Trailer con l’annuncio del lancio.

– Ninjala (GungHo Entertainment) – Rivelazione in esclusiva del trailer.

Gameplay:

– Corepunk (Artificial Core): gameplay in esclusiva e intervista.

– Destroy All Humans! (THQ Nordic) – Gameplay e intervista.

– Mafia: Definitive Edition (Hangar 13) – Debutto mondiale del gameplay con il presidente e CCO di Hangar 13 Haden Blackman.

– Scarlet Nexus (Bandai Namco) – Trailer, gameplay e intervista in esclusiva con il game director Kenji Anabuki.

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom (THQ Nordic) – Streaming live in esclusiva ad accesso anticipato di Rehydrated.

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom (THQ Nordic) – Intervista di gioco in esclusiva.

– Warhammer 40k: Mechanicus (Kasedo Games) – Gameplay e commenti in esclusiva.

Esclusivi IGN : rivelazioni, trailer, demo di gioco e interviste agli sviluppatori.

Gameplay:

– Torchlight III (Perfect World Entertainment) – Gameplay e intervista con il creatore della serie Max Schaefer.

– Intervista allo sviluppatore di un titolo non annunciato e approfondimento in esclusiva del gameplay.

Special Icons Interviews:

– Chris Avellone, scrittore di Fallout: New Vegas e Star Wars: Knights of the Old Republic, discute degli ingredienti magici in un grande RPG.

– John Romero, creatore di DOOM, e la game designer Brenda Romero, discutono di RPG e sparatutto nel 2020.

rivela:

– Rivelazione di titolo non annunciato: reveal trailer in esclusiva.

Trailers:

– Dreamscaper (Afterburner Studios): gameplay esclusivo con immersione profonda.

– Sherlock Holmes: Chapter One (Frogwares) – Sguardo in esclusiva al dietro le quinte.