Annunciato The Escapist Indie Showcase

The Escapist, in collaborazione con GOG, hanno recentemente annunciato il The Escapist Indie Showcase, un evento prettamente digitale che sarà focalizzato principalmente sul mercato dei videogiochi indipendenti. In questa occasione, vari studi di sviluppo sveleranno i propri progetti insieme a qualche video gameplay per far vedere in azione alcune opere agli spettatori.

Andando nello specifico, The Escapist Indie Showcase inizierà ufficialmente nella giornata dell’11 giugno alle 21:00 italiane, dove sarà possibile vederlo tramite i canali ufficiali dedicati su Twitch e YouTube. Insomma, anche se non si tratti di un evento principale come quelli riportati nei giorni precedenti, sicuramente in tale occasione non mancheranno di certo le sorprese.